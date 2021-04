Rui Pedro Soares elogia arbitragem em Alvalade: «Os dois penáltis foram bem assinalados»

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, elogiou a arbitragem no jogo entre os azuis e o Sporting (2-2), da 28.ª jornada da Liga NOS, e valorizou a prestação da equipa de Petit.

"Foram assinalados contra nós dois penáltis e os dois foram bem assinalados. Estamos frustrados, fizemos um jogo extraordinário. A arbitragem foi boa, as arbitragens em Portugal são boas, estamos na sexta melhor liga da Europa e temos de valorizá-la", disse Rui Pedro Soares, no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Belenenses SAD esteve a vencer o líder Sporting por 2-0, com um 'bis' do avançado colombiano Cassierra, aos 13 e 54 minutos, mas a equipa 'verde e branca' conseguiu alcançar a igualdade, com golos aos 83, por Coates, e aos 90+6, num penálti convertido por Jovane Cabral, já depois de João Mário ter desperdiçado um castigo máximo, aos 42.

"Temos de reconhecer que os dois penáltis foram bem assinalados. Vamos fazer o nosso trabalho e espero que, no futebol português, todos façam um bom trabalho", pediu.

O jogo teve arbitragem do algarvio Nuno Almeida, com Rui Pedro Soares a enaltecer igualmente a exibição dos 'azuis', que mantêm intactos os objetivos da manutenção no principal escalão do futebol português.

"No Belenenses SAD, sabemos que a qualidade do nosso plantel e equipa técnica vai permitir que, no fim do campeonato, consigamos os nossos objetivos. Gostava muito de ler avaliações individuais que reconhecessem o grande jogo que fizemos", realçou, acrescentando: "Todos merecem ser elogiados, trabalham em condições adversas e merecem tudo o que têm feito".

Com este empate, o Sporting, que ainda não perdeu no campeonato, está na liderança da I Liga com 70 pontos, mas pode ver o FC Porto, segundo com 63, aproximar-se, pois apenas entra em campo na quinta-feira na receção ao Vitória de Guimarães.

Já o Belenenses SAD, que somou o terceiro jogo seguido sem perder, está em 11.º lugar, com 31 pontos.