Rui Pedro Soares elogia árbitros e deixa recado

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, comentou a arbitragem do nulo com o Rio Ave, jogo em que Kritciuk foi expulso aos 3 minutos, e fez muitos... elogios ao trabalho de Gustavo Correia. “O nosso jogador foi bem expulso e a arbitragem foi excelente. Aos 50 minutos falhámos uma oportunidade flagrante num lance em que o árbitro não parou a jogada mesmo depois de o assistente ter assinalado fora-de-jogo de forma precipitada, o que permitiria a análise de VAR se tivéssemos marcado”, disse, antes de deixar um recado.

“Os adeptos do Belenenses SAD foram enganados muitas vezes, durante muitos anos, por dirigentes que responsabilizavam os árbitros e uma pretensa coligação negativa de adversários como as causas do insucesso desportivo”, referiu, lembrando que os azuis são a equipa mais portuguesa da Liga NOS e que desde 2013 só outros sete clubes também não desceram.