Rui Pedro Soares espera treinos coletivos a partir de segunda-feira

Com o regresso da Liga anunciado para 4 de junho, as equipas começam a afinar a estratégia para voltar à competição. Muito disso refere-se a passar de treinos individuais para coletivos, algo que Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, espera que aconteça muito brevemente.





"Temos a expectativa de fazer treinos coletivos a partir de dia 18. Treinos individuais são uma coisa, coletivos são outra. Não se pode dizer que não seja treinar, mas tem muito pouco a ver com o jogo", sustentou o dirigente, ao Canal 11, mostrando-se feliz pelo anúncio da Liga relativamente à data da retoma: "É uma boa notícia. É o que todos precisamos. Quanto mais cedo regressássemos melhor, mas 4 de junho é uma boa data."Questionado sobre como tem sido a discussão entre os presidentes no que diz respeito a onde cada equipa vai jogar, Rui Pedro Soares fala em "solidariedade e bom senso". "Nós fomos muito calorosos na forma como discutimos os assuntos e este é particularmente importante. Vamos chegar a boas conclusões. Vamos reduzir o número de estádios em que se vai jogar na Liga e hoje [terça-feira] estive numa reunião em que houve solidariedade e bom senso dos presidentes", referiu.Diga-se que Record adiantou que o Belenenses SAD também vai jogar na Cidade do Futebol , tal como o Santa Clara.