Rui Pedro Soares explica caso de Covid-19 no plantel do Belenenses SAD

Rui Pedro Soares compareceu ao final da noite na sala de conferências de imprensa do Estádio do Dragão para esclarecer a situação relativa ao caso de Covid-19 que deixou o Belenenses SAD sem guarda-redes suplente no duelo com o FC Porto. Sem nunca dizer o nome do jogador infetado com o coronavírus, escudando-se no sígilo médico, o presidente da SAD explicou todo o procedimento e revelou que irá pedir à Liga para inscrever um novo guardião.





"Há um teste que se faz 24 horas antes. Se fizéssemos ontem em Lisboa só poderíamos vir no dia de jogo. Como é evidente decidimos fazer em Braga. Hoje às 6h30 da manhã fomos acordados, com a informação de que havia um caso positivo de Covid-19. Era um guarda-redes. Nós temos três guarda-redes que podem ser utilizados, o quarto está lesionado até ao fim da época. Aí soubemos que um dos três não podia jogar. Mais tarde fomos informados que um segundo não podia jogar porque foi decidido pelo delegado regional de saúde de Braga não poderia jogar. Este segundo guarda-redes é o André Moreira e como tal não poderia jogar. Dito isto, só tínhamos hoje um guarda-redes disponível e, como é evidente,vamos solicitar autorização à Liga para inscrever um novo guarda-redes", declarou Rui Pedro Soares em conferência de imprensa.Em relação ao jogador que testou positivo, Rui Pedro Soares garantiu que não era André Moreira o caso de Covid-19 no plantel azul e que apenas foi colocado em isolamento por precaução. Ora, excluíndo o guardião de 24 anos, e tendo em conta que Filipe Mendes se encontra lesionado, o jogador com caso positivo trata-se de João Monteiro, jovem de 19 anos que esta temporada apenas atuou pelos Sub-23.