Rui Pedro Soares: «Fui eu que sugeri os três grandes representarem os restantes clubes»

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, revelou, na Sport TV, que foi ele a sugerir que fossem apenas os três maiores clubes a reunirem com o Governo, situação que, nos últimos dias, motivou criticas por parte de alguns dirigentes de outros emblemas.





"Houve uma reunião no dia 14, na qual estiveram todos os clubes, na qual ficou decidido que os presidentes dos três grandes representassem os restantes na reunião com o Governo, até fui eu que o sugeri. Na altura, todos estiveram de acordo em relação a isso", disse Rui Pedro Soares.O dirigente revelou a satisfação de todos no Belenenses SAD pelo regresso do campeonato e disse que espera poder jogar no Jamor. "Os 18 estádios da 1ª Liga vão ser avaliados e os que não cumprirem o protocolo da DGS não poderão ser utilizados."Em relação à situação de lay-off, à qual o clube aderiu, Rui Pedro Soares explicou: "Quando o decretámos, não sabíamos quanto tempo esta situação ia durar, pensámos que seria por um período maior. Assim, como foi só um mês, vamos conseguir minimizar esse impacto."Ainda assim, o líder dos azuis revelou que o regresso do futebol vai levar a um grande esforço financeiro. "Traçámos o pior cenário possível e seriam gastos entre 300 e 350 mil euros", contou.Sobre a paragem da 2ª Liga, Rui Pedro Soares revelou-se solidário. "Nenhum clube da 2ª Liga está contente, todos queriam jogar. Felizmente, a Federação apoiou os clubes com um milhão de euros", concluiu.