Rui Pedro Soares: «Linhas de fora-de-jogo são péssimas para o futebol»

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, deixou duras críticas ao vídeo-árbitro e, em particular, à tecnologia das linhas de fora-de-jogo. Tudo por causa de um golo anulado a Edi Semedo frente ao Moreirense, aos 90'+2, numa altura em que a partida estava empatada a zero.





"Se o sistema VAR foi uma excelente medida, a introdução das linhas de fora-de-jogo, com as limitações tecnológicas ainda existentes, é péssima para o futebol - não é fiável e provoca interrupções prolongadas no jogo. Apesar de termos perdido dois importantes pontos por este golo ter sido anulado nos descontos, concordo em absoluto com a rapidez com que o árbitro no VAR assinalou o fora-de-jogo. Com esta incerteza, o mais correto será tomar a primeira decisão que vem à cabeça", afirmou Rui Pedro Soares, recorrendo à matemática para explicar o que está em causa."No jogo deste domingo, mesmo no fim, já nos descontos, foi anulado um golo ao Belenenses SAD porque a linha determinou que o nosso atacante estava fora de jogo por 4 centímetros. O sistema GPS prova que o Edi Semedo atingiu a velocidade de 29 km/h nesse momento, isto é, 8 metros por segundo. Fez 4 metros em 0,5 segundos. Os fatídicos 4 centímetros do fora de jogo foram percorridos em 5 milésimas de segundo. Se a transmissão dos jogos da Liga NOS tiver a mesma qualidade das transmissões da Premier League, em cada segundo de jogo temos 50 imagens (frames) - cada frame corresponde a 2 centésimas de segundo. Entre cada frame, o Edi Semedo percorre quase 16 centímetros e ninguém consegue determinar exatamente o momento em que a bola lhe foi passada, nem sequer a pessoa que parou a imagem e concluiu que ele estava em fora de jogo."