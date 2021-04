Rui Pedro Soares: «Não gostamos de vender lebre e servir gato»

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, esteve à conversa com os jornalistas através da plataforma Zoom e abordou algumas questões relacionadas com a possível diminuição da Liga NOS para 16 equipas. E uma delas prende-se com o número de jogos na competição.





"Se reduzirmos de 18 para 16, o número de jogos baixa de 306 para 240. A principal competição diminui 66 jogos, 21,5 por cento. O Belenenses SAD vendeu, no princípio de 2016, os direitos de transmissão à NOS e foi uma decisão acertada. Vendemos 17 jogos em casa. Se se vai reduzir o número de jogos, a primeira coisa que temos de perceber é o impacto nos contratos em vigor. Não gostamos de vender lebre e servir gato", disse."Vendemos 17 jogos em casa! Se reduzirmos para 15, a operadora estará de acordo? Já se falou com os operadores? Não vamos rasgar contratos. Tivemos a sorte de, neste período de pandemia, o operador pagar 100 por cento do que estava previsto. Na Europa não foi essa a regra. Não podemos agora tomar uma decisão desta natureza sem atender aos interesses do operador, que nunca falhou com o futebol português e com o Belenenses SAD. Os três maiores clubes, que agora fazem 96 jogos, com 16 equipas vão passar a fazer 84. Isso não vai ter impacto nos operadores?", destacou.Agora é altura de encetar conversações no sentido de encontrar as melhores alternativas, garantiu o líder do clube lisboeta."Vamos dialogar, vai haver esse diálogo entre todos os clubes. Na última vez, faz agora um ano, houve vantagens evidentes para todos. Vamos chegar a um acordo com soluções boas para todos. Reduzir o número de jogos sim, mas sem contribuir para o aumento do desemprego, pois haverá jogadores profissionais e treinadores a irem para o desemprego. Mais do que reduzir o número de jogos, temos de perceber quando é que devem ser disputados. A Taça da Liga, por exemplo. Temos de ver se é melhor disputá-la em janeiro ou antes de começar o campeonato, numa competição de pré-época", rematou.