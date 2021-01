Rui Pedro Soares promete novidades sobre mudança do Belenenses SAD para Grândola em fevereiro

Em agosto, Rui Pedro Soares confirmou negociações para construir um centro de estágio "de excelência" e fixar-se no município de Grândola, tendo agora revelado que espera, "em fevereiro, ter concluído o protocolo", numa relação com a Câmara Municipal local que "tem sido intensa", com o desejo de, na temporada 2021/22, a mudança estar concluída.





"Irmos assentar a nossa casa em Grândola e representar uma região do país que tem 500 mil habitantes e pouca visibilidade e voz, está a dar muito ânimo. Com o fecho do mercado e jogos de três em três dias, não vamos adiantar muito mais, mas tenho grande expectativa em ter algo para apresentar em fevereiro", ressalvou o líder dos azuis.O quadro epidemiológico da covid-19 em Portugal tem aumentado substancialmente e verificam-se alguns surtos em equipas de futebol, mas Rui Pedro Soares sublinhou que "a população que vive no futebol profissional está mais segura se houver jogos do que se não houver", dada a quantidade de testes de despistagem realizados para poderem competir."É impossível haver um caso positivo que não seja detetado. O futebol é uma indústria e a indústria neste país não está parada, o que parou foi o comércio e agora as escolas. Somos uma indústria como qualquer outra porque estamos a funcionar, mas em termos de testagem e presença de médicos estamos acima de qualquer outra", disse.Em termos financeiros, os clubes de futebol atravessam dificuldades, devido sobretudo à "queda de receitas" como a venda de jogadores, pois "o número de transações é baixíssimo", ou a bilheteira, os quais estão "há praticamente 10 meses amputados", numa situação que podia levar à falência do Belenenses SAD e de muitos outros clubes em caso de nova paragem."Os acionistas do Belenenses SAD tiveram de colocar um milhão e meio de euros para fazer face a despesas inadiáveis de tesouraria. É uma realidade que admito que esteja a acontecer na grande maioria dos clubes de futebol", explicou.