Rui Pedro Soares reage a insinuações sobre o caso do túnel do Jamor

Rui Pedro Soares respondeu este sábado aos que têm insinuado que o Belenenses SAD defende os interesses do FC Porto na sequência do caso do túnel do Jamor que envolve Pedro Ribeiro e Sérgio Conceição. O presidente do Belenenses SAD reagiu invocando alguns números e deixando uma pergunta.



"Desde 2013/14, nas últimas 7 época desportivas, para o FC Porto jogar fora contra o Belenenses SAD foi mais difícil do que jogar fora contra o Benfica. Nos últimos 7 jogos fora para a Liga NOS contra o Belenenses SAD, o FC Porto ganhou 2, empatou 4 e perdeu 1. Contra o Benfica, o FC Porto ganhou 3, empatou 2 e perdeu 2. Nos 7 jogos Belenenses-FC Porto para a Liga NOS anteriores à entrada desta administração, o FC Porto tinha vencido os 7. Como qualificar aqueles que nos últimos dias insinuam que a administração do Belenenses SAD defende interesses do FC Porto? Um burro clarividente não diria tais coisas, pelo que apelidar de burro quem assim fala não seria correto", disse Rui Pedro Soares antes de começar o jogo de juniores com o Amora.