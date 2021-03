Rui Pedro Soares renova confiança em Petit

A derrota (0-3) do Belenenses SAD frente ao Benfica foi a 13.ª de Petit em outros tantos jogos contra a equipa que representou como jogador, o que levou a muitas insinuações nas redes sociais. Não satisfeito com isso, Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis, repudiou essas alegações e renovou a confiança no técnico, de 44 anos.





"O maior desafio de um treinador de futebol em Portugal é o de liderar uma equipa que luta para evitar a descida de divisão. Quem conhece o futebol por dentro, não tem dúvidas. Quem não conhece, basta analisar a velocidade a que estes treinadores são despedidos, mas também as muitas vezes em que alguns deles fogem assim que no horizonte se vislumbram nuvens negras.São vários os excelentes treinadores portugueses que já desceram de divisão - já aconteceu a mais do que um dos que estão nos primeiros 6 lugares da classificação. E para serem treinadores destas grandes equipas e por estarem nessa posição, ninguém duvida do seu valor.O Petit é considerado excelente no maior e mais difícil desafio da carreira dos treinadores. Em seis épocas a treinar equipas com este objectivo, nunca desceu - esta época será a sétima. Há 14 meses que lidera a Belenenses SAD - é o 3.º treinador da Liga NOS há mais tempo no cargo. Sempre mereceu a confiança de todos e nunca aproveitou os bons momentos para se ir embora.Tem as qualidades pessoais que, historicamente, sempre se reconheceram e admiraram aos naturais da Invicta, mui nobre e leal cidade do Porto. O que li insinuado nos últimos dias sobre os seus resultados com o Benfica é miserável. Não diz nada sobre o Petit, mas diz muito sobre quem o escreveu", refere o dirigente.