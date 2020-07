Rui Pedro Soares revela que todo o plantel do Belenenses SAD já testou negativo à Covid-19

A culminar um dia longo para o Belenenses SAD, com o treino a começar apenas depois das 21h30, todo o grupo testou negativo para a Covid-19, depois de João Monteiro dar positivo no dia do jogo com o FC Porto. A garantia foi dada por Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis.





"O Belenenses SAD repetiu hoje de manhã os testes a todo o grupo de trabalho, recebemos há instantes os resultados. Todos são negativos. André Moreira fez teste e deu negativo, de maneira que se mantém em quarentena", afirmou o dirigente, antes de explicar que Moreira vai continuar de fora. "O André Moreira vai fazer vários testes durante a semana e mantém-se de quarentena", explicou.Rui Pedro Soares sublinhou que saberá esta quarta-feira se será possível inscrever um novo guarda-redes, embora não pense avançar para essa solução. "Neste momento temos o cenário, para já, da necessidade de inscrever um guarda-redes que ocupe o lugar do João Monteiro. Guilherme Oliveira e Álvaro Ramalho estão connosco. Vamos continuar a acompanhar o assunto e sobretudo a questão do André Moreira. Não está prevista a contratação de nenhum guarda-redes", referiu, antes de sublinhar que João Monteiro está assintomático e "com bom espírito".Certo é que o presidente da SAD dos azuis reconhece que todos estes eventos afetaram a equipa no dia do jogo com o FC Porto. "Foi um assunto que perturbou o grupo no domingo. Hoje já não. A equipa começa a treinar daqui a pouco. O treino foi iniciado depois de serem conhecidos os resultados e isto estará ultrapassado. Domingo foi um dia, primeiro pela notícia às 6h30 da manhã do caso do João Monteiro, depois pela decisão da DGS de o André Moreira ficar em quarentena e irmos para o Dragão com um guarda-redes só... Foi um dia agitado. Tenho consciência de que nesse dia a equipa esteve alguma perturbação até começar o jogo", afirmou.Questionado, fora deste tema, sobre o facto de o Belenenses clube ter vendido os 10 por cento que ainda detinha da SAD ao advogado Ricardo Sá Fernandes, Rui Pedro Soares garantiu não estar preocupado com o assunto."Quando formos notificados dessa decisão poderemos ter outra reação. Essa venda para nós é nula. Já houve uma sentença de um tribunal a dizer que a venda é nula. Por isso é que ainda não tínhamos reagido", atirou.