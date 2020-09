Rui Pedro Soares: «Sem público nos estádios as pessoas não se vão sentir seguras»

Rui Pedro Soares não tem dúvidas de que o público tem de voltar aos estádios de futebol o quanto antes. O presidente do Belenenses SAD garante, em declarações a Record, que as consequências vão muito além da indústria do futebol, destacando os danos colaterais com que a sociedade portuguesa terá de lidar se as portas continuarem fechadas.





"É urgente o público regressar aos estádios. Como é evidente, ninguém pensa no regresso do público como se fazia até março, mas com distanciamento e uso de máscaras. A necessidade urgente de o público regressar não é apenas pelos adeptos ou indústria do futebol, mas também porque temos de dar confiança a todas as pessoas, para que possam assistir a espetáculos culturais. Enquanto não houver público nos estádios, é natural que um cidadão se questione se é seguro ver espetáculos culturais. O estado de emergência é assassino e há muitos milhares de pessoas afetadas. A falta de confiança das pessoas faz com que não vão e a indústria da cultura sofra. Sem o regresso das pessoas aos estádios, como é que as pessoas vão sentir-se confortáveis a ir ao cinema ou ao teatro? Não é possível, não se vão sentir seguras. Não vai haver recuperação de espetadores de espetáculos culturais enquanto não houver adeptos nos estádios", começa por afirmar.Centrando a questão no futebol, o dirigente lembra o que se passa com Aves e V. Setúbal e mostra-se preocupado com o que ainda pode acontecer. "Ao fim de seis meses, já duas equipas da Liga sucumbiram desportivamente. Uma que pura e simplesmente desapareceu, o Aves, e outra que luta desesperadamente pela sobrevivência sem ajuda de ninguém, o V. Setúbal. Assisto diariamente a pessoas a falarem da situação do Belenenses clube, mas agora sucumbe um clube histórico e não vejo preocupação de ninguém. Era bom que o Vitória não fosse esquecido. Mas em seis meses já há problemas gravíssimos com equipas da Liga, quanto mais com outros escalões", aponta.Na conversa com o nosso jornal, Rui Pedro Soares questionou as decisões das autoridades de saúde também face à proibição de treino sem distanciamento e competição dos escalões de formação nas variadas modalidades. O líder da SAD dos azuis sublinha que "o que as autoridades de saúde dizem não são verdades absolutas", pedindo respostas a perguntas concretas."Os miúdos da formação não estão a treinar normalmente nem a competir. Que nos expliquem as consequências para centenas de milhares de miúdos por não praticarem desporto. Não permitirem que os escalões formação de todas as modalidades treinem e compitam, tirarem a alegria e prática de exercício... Gostava de saber se as autoridades de saúde tem um estudo feito para saúde mental e física desta geração. Se o tiverem feito, que digam publicamente para fazermos o nosso juízo de valor. Se não o tiverem feito, não podem tomar a decisão apenas da forma como está a ser feita. Qual é a consequência? Têm de dizer. Certamente terão estudado. Nem podemos continuar neste fundamentalismo, de não haver prática de desporto, de os miúdos de estarem aprisionados nos recreios. Em nome do quê? Temos de proteger os grupos de risco e tomar algumas medidas, mas como não estamos a falar de nada escrito na bíblia e que não são dogmas, temos de ver e analisar", atira.Mas Rui Pedro Soares não fica por aqui e aproveita para lembrar os eventos que já decorreram com público... e bem. "As consequências de não haver prática de exercício físico têm de ser conhecidas. Quais são as consequências de durante mais de um ano os miúdos não praticarem desporto? É incompreensível é se o estudo não tiver sido feito. Não li nada sobre isto. Temos que respeitar as decisões, mas não podemos ser impedidos de as questionar e de as perceber. Neste momento não se percebem. Tudo o que se fez até agora, desde o Avante até ao público nas touradas, foi bem feito. Felizmente, a festa do Avante realizou-se e o PCP, com coragem, manteve a festa. Isso não está errado, é o que está certo. Agora, não é voltar às coisas como estavam até março, claro", remata.