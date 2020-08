Rui Pedro Soares: «Treinava em Grândola já amanhã»

Rui Pedro Soares colocou-se à disposição de todos os órgãos de comunicação social numa videoconferência de imprensa para falar sobre a possível mudança do Belenenses SAD para Grândola. O presidente da SAD azul deixou o claro o desejo de construir um centro de estágio no Alentejo.





"Somos uma das melhores equipas do sexto melhor campeonato da Europa e não trabalhamos nas condições que precisamos. No Restelo já era assim e isso não se alterou nos últimos dois anos. Por isso queremos ter o nosso centro de estágio", começou por dizer.E porquê Grândola? "De há uns meses a esta parte, iniciámos um processo para identificar um local para essas infraestruturas. Esse consultor identificou na zona de Comporta, Carvalhal e Lides condições para termos este centro de estágio e o município de Grandola, na pessoa do presidente, demonstrou-se muito agradado com esta ideia", disse.Em relação aos 'timings', Rui Pedro Soares não se quer atravessar. "Por mim, treinava em Grândola já amanhã. Queremos ter um centro de estágio nosso. Um campo que seja tratado e utilizado apenas por nós. Não vou adiantar com datas porque é algo que não depende apenas de nós. Estamos a atrair investidores para que consigamos construir um centro de estágio de excelência que também valorize a região que o receba", concluiu, garantindo que o Belenenses SAD vai continuar a jogar no Estádio Nacional em 2020/21.