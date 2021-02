SAD diz que tribunal autorizou equipa da Liga NOS a utilizar o nome Belenenses

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, revelou este domingo que o Tribunal da Propriedade Intelectual confirmou que o clube que milita na Liga NOS pode utilizar o nome, hino e símbolos do Belenenses. "É um grande dia e uma grande vitória", assumiu.





"Somos Belenenses, o nosso nome é Belenenses e o tribunal deu-nos razão. Este é um grande dia e uma grande vitória para todos os belenenses. A equipa que joga na 1ª Liga é a que representa o CF Belenenses. Agora temos de encontrar uma solução para este conflito que já se arrasta há seis anos e estamos abertos para isso", começou por dizer o líder da SAD."Podemos utilizar o hino e os símbolos do clube, como sempre defendemos. Quem agora nos chamar BSAD vai estar a cair na ignorância ou a tentar difamar-nos", continuou.Por fim, em relação à já anunciada possível mudança para Grândola, Rui Pedro Soares garante que ainda não foram tomadas quaisquer decisões. "Ainda não reunimos para decidir os efeitos desta decisão, mas estamos a trabalhar para encontrar uma solução para o facto de estarmos há três anos a jogar no Jamor", referiu.Entretanto, o clube Os Belenenses, que milita na 1.ª Divisão Distrital da AF Lisboa, já reagiu à decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual, afirmando que irá recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa."O Tribunal da Propriedade Intelectual notificou as partes no passado dia 19 de Fevereiro, sexta-feira, de uma sentença na acção que tem por objectivo impedir a BSAD de continuar a usar o nome, as marcas e os símbolos do Clube."Essa decisão tem o sentido inverso ao entendimento do Clube de Futebol «Os Belenenses» e, também, o sentido inverso ao entendimento da sentença do procedimento cautelar de 2018 e do Acórdão, proferido por unanimidade, pelo Tribunal da Relação de Lisboa."De acordo com o entendimento vertido nesta sentença, quando, em 1999, a sociedade desportiva foi constituída, alcançou o direito a usar o nome, as marcas e os símbolos do Clube de Futebol «Os Belenenses» para o exercício exclusivo da actividade de futebol profissional, não o podendo fazer no âmbito das competições desportivas não profissionais. Esta sentença não é definitiva e está sujeita a recurso."O Clube de Futebol «Os Belenenses» não está de acordo com esta decisão, vai recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa e continuará a defender a identidade, os direitos e o património d’ Os Belenenses. A vontade inequívoca dos sócios e adeptos d’ Os Belenenses, várias vezes expressa e confirmada, vai continuar a ser defendida perante todas as instituições e em todos os campos."Até que os tribunais superiores se pronunciem em termos definitivos sobre esta matéria, a BSAD mantém-se impedida de usar as marcas, os símbolos e o hino do Clube de Futebol «Os Belenenses», nos termos do procedimento cautelar transitado em julgado."Como sempre, a Direcção está ao serviço dos sócios e está disponível para prestar todos os esclarecimentos. A Direcção comunicou esta decisão ao Presidente da Assembleia Geral e a todos os órgãos sociais, solicitando a inclusão de um ponto de natureza informativa na ordem de trabalhos da próxima Assembleia Geral ordinária, assim que a situação sanitária o permita."No entretanto, os órgãos sociais vão organizar uma sessão de esclarecimento digital aberta a todos os sócios, para que todos os que o desejem e tenham essa oportunidade possam solicitar e obter os esclarecimentos sobre esta decisão. Para aqueles que não tenham possibilidade de participar nessa sessão, nomeadamente por questões logísticas, o Clube fornecerá alternativas para poderem colocar as suas questões e lhes serem prestados os devidos esclarecimentos."A Direcção segue firme e convicta, de mãos dadas com a massa associativa, no propósito de fazer cumprir a vontade reiteradamente manifestada pelos sócios."Com a Certeza de Vencer!", pode ler-se.