Série de seis jogos sem perder valeu ao plantel do Belenenses SAD uma sardinhada como prémio

Com o Belenenses SAD numa série de seis jogos sem perder na Liga, Petit deu um prémio ao plantel. Após o treino matinal no Estádio Nacional, nem foi preciso ir longe para, ainda no complexo, haver direito a uma... sardinhada para festejar o Santo António. Como mandam as ‘regras’, houve um grelhador, muitas sardinhas, pão, salada e refrigerantes em vez do vinho tinto. Vários atletas mostraram o convívio nas redes sociais. E como nem todos são fãs de sardinhas, para esses a solução foi a salada!

No que diz respeito ao futebol, Petit não sabe se poderá contar com Silvestre Varela, que continua a recuperar de uma mialgia no gémeo direito. Caso não vá a jogo frente ao P. Ferreira, o trio de ataque deve ser formado por Licá, Marco Matias e Cassierra.