Sessão dupla para o Benfica

O Belenenses SAD prepara-se para visitar o Benfica na próxima segunda-feira e Petit está a ‘puxar’ pelo plantel. A prova disso foram as duas sessões de trabalho do dia de ontem. De destacar a presença de Zidane Banjaqui nos treinos da equipa principal. O reforço dos azuis tem jogado pela equipa B, no Campeonato de Portugal.