Show admite continuar no Belenenses SAD

Show, médio cedido ao Belenenses SAD pelos franceses do Lille, revelou que está disposto a continuar nos azuis do Jamor. Durante um ‘live’ no Instagram com uma jornalista angolana, o jogador, de 21 anos, comentou a hipótese de ficar em Portugal: "Se chegarem a acordo para ficar mais um ano, claro que seria bom. Seria uma mais-valia para mim. Lille? A minha oportunidade vai chegar quando tiver de ser."

Numa autoavaliação, o internacional angolano fez um balanço muito positivo da época: "Noto que a cada dia tenho crescido na interpretação do jogo. A cada jogo estou a crescer e sinto-me cada vez mais satisfeito comigo." E comentou também o facto de ser comparado com William Carvalho: "É um jogador que acompanho e que gosto de ver jogar. Tento ir buscar um pouco dele e vejo a forma como ele joga.