Silas antevê embate com "o melhor Boavista dos últimos anos"

O treinador do Belenenses SAD, Jorge Silas, elogiou esta quinta-feira o Boavista, adversário dos azuis na quarta jornada da Liga NOS, às 21h15, e considerou esta a melhor versão dos axadrezados dos últimos anos."É o melhor Boavista dos últimos anos. Está mais forte do que no ano passado e estiveram muito bem no defeso. É uma equipa madura, que não desespera com o andar dos minutos. São muito fortes nas transições, têm jogadores muito rápidos e de qualidade na frente. Os resultados neste início de época - uma vitória e dois empates - dizem isso mesmo", avaliou.O Belenenses SAD, que, em quatro jogos oficiais, ainda não venceu, nem apontou qualquer golo, tem treinado a finalização, assegurou Silas, mas revelou que essa lacuna não é a única preocupação na hora de preparar cada partida."Estamos fartos de demonstrar que nos preocupamos muito com o jogo ofensivo. O único caminho que conheço é o trabalho e não termos feito golos ainda não nos vai mandar abaixo. Trabalhámos muito a finalização, é onde temos pecado mais, mas não podemos trabalhar só isso. Se não chegarmos à área, não podemos finalizar", sublinhou.Silas, de 42 anos, nega que a falta de golos crie ansiedade aos avançados e mostra confiança em ultrapassar esta fase negativa no capítulo ofensivo."Não acredito que a falta de golos crie ansiedade aos avançados. Mesmo não fazendo golos, eles têm saído de campo com a sensação de dever cumprido. Ninguém mais do que eles quer fazer golos, é uma fase e não há nada que dure para sempre", expressou.Por outro lado, o técnico do Belenenses SAD lembrou que a equipa tem um dos melhores registos defensivos no campeonato, com dois golos sofridos em três jornadas, ambos diante do campeão nacional Benfica."Não nos podemos esquecer que somos uma das melhores defesas. Já no ano passado fomos das melhores equipas a jogar fora. O nosso calendário era difícil, com dois jogos fora e o Benfica em casa. Jogar duas vezes fora e não perder não é mau", realçou.A poucos dias do fecho do mercado de transferências, Silas voltou a afirmar que o objetivo é não perder nenhum jogador, mas confessou que o clube poderá ainda anunciar mais reforços."O ideal para mim é não perder jogadores. Sei que a administração está a fazer o melhor possível e a tentar trazer um ou outro jogador que nos pode ajudar. Podíamos melhorar em todas as zonas do terreno, mas estou satisfeito com os jogadores que temos", afirmou.O Belenenses SAD defronta o Boavista na sexta-feira, às 21h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga NOS.