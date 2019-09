Silas garante que não participou na construção do plantel para 2019/20

Silas acertou esta terça-feira a rescisão do contrato com o Belenenses SAD e, no Instagram, publicou uma mensagem de despedida, na qual aproveitou para deixar alguns recados. Num deles, o técnico, de 43 anos, garantiu que não teve participação na construção do plantel para 2019/20, reiterando a afirmação do novo treinador, Pedro Ribeiro, no momento da apresentação.





"Como já foi dito pela administração e pelo novo treinador, nós não tivemos participação na construção da equipa e, como tal, tudo o que venha a acontecer, seja positivo ou menos positivo, não será da nossa responsabilidade", escreveu Silas.Agradecido a Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis, "pela aposta", e a José Luís, diretor-desportivo do Belenenses SAD, pelo "grande apoio", o técnico dirigiu ainda algumas palavras aos jogadores que, ao longo de "quase 600 dias", teve oportunidade de treinar: "Acrescento a grande satisfação que foi aquilo que, para mim, é muito importante no trabalho de um treinador: ter contribuído para que muitos jogadores dessem verdadeiros passos em frente nas carreiras."