Silas: «Nem o empate era merecido»

Silas, treinador do Belenenses SAD, lamentou a derrota (0-1) com o Boavista. "Mais um jogo sem golos. O golo do Boavista fomos quase nós que o marcámos. Há lances difíceis de controlar. A primeira parte foi toda nossa... Não merecíamos ter perdido. O ‘balneário’ está triste mas os jogadores deram tudo, não lhes podemos apontar nada. Nem o empate era merecido", considerou.





Sobre a possível chegada do avançado Mateo Cassierra, Silas comentou: "É um dos jogadores que analisámos. Não há confirmação nenhuma."