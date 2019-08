Silas: «Quebra física de alguns jogadores desequilibrou jogo para o Benfica»

Apesar da derrota do Belenenses SAD frente ao Benfica (), Silas não ficou desagrado com a exibição dos azuis. O técnico acredita que o jogo se dequilibrou a favor dos encarnados quando os seus jogadores começaram a acusar o cansaço. O treinador lamentou ainda a falta de eficácia."Na primeira parte estivemos bem e acho que tivemos até mais posse de bola. Depois, na segunda parte, com a quebra física de alguns jogadores, como o nosso lateral esquerdo Varela, começou a desequilibrar o jogo para o Benfica. Penso que foi por aí e sabia que isso podia acontecer. Foi por razões físicas, porque a estratégia era boa. O Benfica tem muita qualidade a nível individual e coletivo. Estou contente com o rendimento que mostrámos, mas temos de melhorar. Uma derrota é sempre uma derrota, mas houve muitas coisas boas que fizemos hoje.Os dois golos do Benfica resultam de duas perdas nossas no nosso meio-campo. Sabíamos que eles são fortes aí e a culpa é minha, não é dos jogadores. As equipas não são todas como o Benfica e para jogar como jogámos hoje é preciso qualidade. Não estou preocupado por não termos vencido. A melhorar há, claramente, a nossa eficácia. Tivemos hoje oportunidades claras para fazer três golos. A nível defensivo estamos bem, mas temos de melhorar um bocadinho a reação à perda. Hoje já defendemos melhor, mas temos sobretudo de melhorar a finalização. O último terço demora sempre um pouco mais a consolidar. Vai ser muito difícil de nos parar.Há muitos movimentos que temos de melhorar e seguramente vamos melhorar. Depois, é a qualidade técnica. Tenho a certeza de que os jogadores saem com o sentimento de dever cumprido. Fizemos um grande jogo com o Benfica", disse.