Silas: «Santa Clara fez muito jogo direto, coisa que não sabemos fazer»

Jorge Silas, treinador do Belenenses SAD,"Um ponto fora de casa é sempre bom, o ano passado fomos das equipas que menos perdeu fora de casa e este ano vamos pelo mesmo caminho. Temos uma boa defesa, uma defesa coesa, um ponto fora de casa é sempre positivo, ou pelo menos não é negativo.""Nós criámos ocasiões de golo. Em três jogos de liga, jogámos dois jogos fora de casa e outro com o Benfica, o campeão nacional. Não é o calendário tão fácil como parece, por isso não me preocupa o facto de não termos feito golos. Temos uma equipa praticamente nova, com muita gente nova e isso custa mais.""Nós entrámos muito bem no jogo. A partir de um certo momento, o Santa Clara jogou direto, todas as ocasiões criadas por eles foi em jogo direto, foi assim que criaram perigo. Na segunda parte, quando nos apercebemos disso, praticamente acabaram as oportunidades para o Santa Clara. Raramente o Santa Clara criou uma oportunidade construída de trás. O Santa Clara fez muito jogo direto e faz isso muito bem, coisa que não sabemos fazer, fazemos outras coisas melhores."