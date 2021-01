Silvestre Varela e Richard Rodrigues são os dois jogadores infetados com covid-19 no Belenenses SAD

Petit, treinador do Belenenses SAD, confirmou este domingo, após o jogo com o Paços de Ferreira, que Silvestre Varela e Richard Rodrigues ficaram afastados do encontro por serem os dois atletas do plantel que testaram positivo à covid-19.





Os dois jogadores não puderam dar o contributo à equipa na derrota do Belenenses SAD por 2-0 frente à formação pacense.