Silvestre Varela estreia-se pelo Belenenses SAD com bis ao Olímpico do Montijo

O Belenenses SAD, da Liga NOS, venceu esta quinta-feira por 4-0 o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação no qual Silvestre Varela se estreou pelos azuis com um bis.





O internacional português, de 34 anos, que esta semana foi confirmado como reforço do Belenenses SAD, juntamente com Marco Matias, marcou por duas vezes, enquanto Licá e Kikas anotaram os restantes tentos diante do Olímpico.O conjunto da I Liga continua a preparar a visita ao Pevidém, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para 19 de outubro.