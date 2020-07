Silvestre Varela renova com o Belenenses SAD por mais uma temporada

O avançado internacional português Silvestre Varela renovou o contrato com o Belenenses SAD por mais uma temporada, anunciou esta quarta-feira a formação lisboeta.

"Estou muito feliz pela renovação. Sinto-me bem neste clube e espero poder continuar a ajudá-lo a atingir os seus objetivos", afirmou o experiente jogador, em declarações publicadas nas redes sociais do clube.

Silvestre Varela soma 22 jogos esta temporada, nos quais apontou três golos, tendo prolongado a duração do vínculo depois de garantida a permanência dos azuis no escalão máximo do futebol português. "É para nós um privilégio poder continuar a contar com a sua qualidade. Estamos juntos, Silvestre!", enalteceu o Belenenses SAD, na mesma publicação.

Chegado ao conjunto atualmente orientado por Petit no início de outubro, como jogador livre, Silvestre Varela conta no seu currículo com 27 internacionalizações e cinco golos pela seleção portuguesa de futebol.

Formado no Sporting, onde alinhou quatro vezes pela equipa sénior, em 2005/06, o avançado prosseguiu a carreira com sucessivos empréstimos dos leões, ao Casa Pia, ao Vitória de Setúbal e aos espanhóis do Recreativo de Huelva.

Recrutado em definitivo pelo Estrela da Amadora em 2008/09, o futebolista natural de Almada transferiu-se na época seguinte para o FC Porto, onde permaneceu até 2016/17, período interrompido por empréstimos aos ingleses do West Bromwich e aos italianos do Parma, em 2014/15.

Nas últimas três temporadas, Silvestre Varela estava a jogar na Turquia, ao serviço do Kayserispor, antes de retornar a Portugal, para representar os azuis.