Silvestre Varela: «Temos de continuar a trabalhar e focar-nos no campeonato»

O Belenenses SAD está fora da Taça de Portugal após perder por 3-0 no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Na reação à partida, Silvestre Varela considerou que o primeiro golo sofrido abalou a equipa mas garantiu que os azuis querem reagir já no próximo jogo para o campeonato.





"Entrámos muito bem no jogo. Penso que até estávamos melhor no jogo quando sofremos mas é algo que acontece no futebol. Tivemos alguma infelicidade. Temos de continuar a trabalhar. A Taça já foi e temos de focar-nos no campeonato"; disse Silvestre Varela, no final da partidsa, à TVI24."Temos de trabalhar e pensar jogo a jogo. A Liga é difícil. As equipas estão todas perto umas das outras e temos de, jogo a jogo, tentar os três pontos".