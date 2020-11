Sofrimento azul

O relvado do Jamor tem sido muito ‘massacrado’ esta época – com jogos da Liga NOS, da Taça de Portugal, do Campeonato de Portugal e até de râguebi, como o Portugal-Brasil de ontem –, o que tem obrigado o Belenenses SAD a treinar noutros relvados com menos condições, mas Petit não quer desculpas e apela ao espírito de sacrifício.

"Tem sido difícil trabalhar. No último mês treinámos uma vez no Estádio Nacional. Temos treinado no campo 3 mas é muito irregular e pesado. Tem havido muitas lesões e dificuldades mas quando chegamos ao jogo temos de colocar em prática esse sofrimento. Mas era preferível trabalhar num relvado em condições, claro", lamentou o treinador do Belenenses SAD, que, apesar de tudo, mantém a confiança nos jogadores e num bom resultado no Bessa: "O Boavista tem muita qualidade. Espero uma equipa forte que vai querer impor o ritmo, mas o Belenenses SAD também vai à procura dos três pontos. Queremos ter bola e criar oportunidades."