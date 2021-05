Stanislav Kritciuk de saída do Belenenses SAD

O guarda-redes Stanislav Kritciuk terminou contrato com o Belenenses SAD, da Liga NOS, anunciou o próprio através das redes sociais, no domingo, e confirmou esta terça-feira à Lusa fonte oficial da formação lisboeta.

"Esta temporada futebolística e o meu contrato com o clube chegaram ao fim. Decidi seguir em frente, mas estou agradecido a todos com quem me cruzei neste caminho. Não foi simples, mas foi muito interessante e memorável. Obrigado, Belenenses SAD: treinadores, funcionários, médicos - todos os que trabalham neste clube e fazem-no do fundo dos seus corações", disse, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.

O russo agradeceu a toda a estrutura que compõe o Belenenses SAD e recordou o espírito de equipa que permitiu superar adversidades durante a temporada, na qual cumpriu 2 313 minutos, divididos por 27 encontros, com 28 golos consentidos.

"Obrigado aos treinadores pela sua confiança, pelo seu trabalho e pelo ambiente de equipa, que, com sucesso, sempre mantiveram, apesar de não ter sido fácil. Mais importante ainda, estou agradecido aos meus colegas e amigos, que foram como uma família a época inteira. Ultrapassámos muitas dificuldades diferentes, não foi fácil, mas tivemos uma equipa amigável que se manteve profissional", sublinhou o atleta.

Stanislav Kritciuk, de 30 anos, chegou ao conjunto de Petit no início da temporada que agora findou, oriundo dos russos do Krasnodar, para onde se transferiu em 2015/16, quando a sua primeira aventura em Portugal terminou, no Sp. Braga.

Os minhotos contrataram Kritciuk ao Akademiya Tolyatti, em 2012/13, tendo o guarda-redes alinhado meia temporada no Rio Ave, por empréstimo, na temporada seguinte.