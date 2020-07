Teste positivo à Covid-19 tirou André Moreira do jogo com o FC Porto

André Moreira falhou o encontro desta noite do FC Porto devido a um teste positivo à Covid-19 no plantel do Belenenses SAD, segundo revelou o conjunto lisboeta ao final da noite. Convocado por Petit para a partida, o guardião acabou por não entrar na ficha de jogo, apesar de ter marcado presença num dos camarotes do Estádio do Dragão.





No seu comunicado, refira-se, o Belenenses SAD não revela a identidade do jogador em causa - apenas diz que um dos três guarda-redes acusou positivo -, sendo que ao queapurou o caso positivo nos azuis foi o de Filipe Mendes, o terceiro guarda-redes do plantel, com quem André Moreira partilha quarto. Por isso, como medida de prevenção, o guardião foi isolado da equipa que entrou esta noite a jogo.Confirmado este caso, Filipe Mendes é o terceiro jogador de equipas do principal campeonato a ser afastado devido a um resultado positivo, depois dos casos de David Tavares e Defendi. Este último, refira-se, falhou mesmo um jogo do Famalicão devido a esse caso de Covid-19.