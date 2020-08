Testes à Covid-19 antes do jogo frente ao Benfica

O plantel do Belenenses SAD realizou na segunda-feira de manhã mais um treino nos relvados do Jamor, às ordens de Petit. No final da sessão de trabalho, jogadores, equipa técnica e staff fizeram novos testes à Covid-19, já que, hoje, os azuis defrontam o Benfica num jogo particular, às 19 horas, no Seixal.

Entretanto, como Record deu conta na edição de ontem, Zé Eduardo, avançado brasileiro de 21 anos, já terá acordo para assinar pelo Belenenses SAD por duas temporadas com mais uma de opção e deve viajar para Lisboa durante esta semana.





R.F.