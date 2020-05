Tomás Ribeiro continua a evoluir

O período de quarentena, que paralisou o futebol em Portugal, serviu a Tomás Ribeiro, defesa-central do Belenenses SAD, para ganhar mais tempo em termos de recuperação da grave lesão que sofreu. No Instagram, o camisola 28 exibiu um pequeno vídeo, gravado num ginásio, no qual mostra que já consegue levantar pesos com a perna direita.

Recorde-se que o jogador, de 21 anos, lesionou-se em janeiro e foi operado aos ligamentos do joelho direito. Na altura, a previsão de paragem anunciada pelos azuis era de seis a nove meses. A verdade é que Tomás Ribeiro está a recuperar bem e, embora já não seja possível jogar esta época, mesmo com o campeonato a acabar dois meses mais tarde do que o habitual, é provável que esteja pronto a integrar os trabalhos do plantel quando se iniciar a temporada 2020/21.