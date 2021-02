Tomás Ribeiro: «Golo com sabor especial»

Com uma bela finalização de pé esquerdo, aos 29 minutos, Tomás Ribeiro estreou-se a marcar pelo Belenenses SAD e que excelente altura para o fazer. Com os azuis a precisarem de pontos, o tiro certeiro do central foi decisivo, mas este destaca o coletivo.

“É um golo com sabor especial, claro, mas só sabe bem agora que o jogo acabou e ganhámos, porque, se só tivesse marcado eu, tinha ficado 1-1. Precisávamos deste triunfo e saímos daqui como justos vencedores”, atirou, concluindo: “O Nacional entrou melhor, mas reagimos e tivemos algum ascendente.”

Por seu lado, Francisco Ramos garante que os insulares saem bastante desiludidos. “Não era disto que estávamos à espera. Começámos bem, mas foram eles que marcaram. Foi um jogo de muita luta e a sorte acabou por cair para o lado deles”, referiu.