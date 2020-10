Tomás Ribeiro: «Não é por sofrermos mais um golo que vamos abaixo»

Tomás Ribeiro fez a análise ao jogo e admitiu que saiu "triste", mas não deixou de sublinhar a resposta dada pelo Belenenses SAD.





"Nós sabíamos que vínhamos a um campo muito difícil pois o Benfica é sempre um candidato ao título, obviamente. Vínhamos com a lição bem estudada, tivemos momentos muito bons pois sabíamos que queríamos os três pontos, e isso fez com que o jogo tivesse vários momentos. Estivemos sempre muito competentes no momento defensivo pois sabíamos que tínhamos de estar ao mais alto nível, mas o Benfica apresentou uma dinâmica muito forte e creio que é um justo vencedor. Saímos daqui tristes com o resultado mas agora é analisar o jogo e aprender com as coisas menos boas e aproveitar o que fizemos bem", afirmou o central à BTV.Sobre o facto da equipa ter sofrido no Estádio da Luz tantos golos como havia consentido nas jornadas anteriores, o jovem destacou a filosofia incutida por Petit. "Com 1-0, 2-0 ou até 3-0 queremos sempre o mesmo que é conquistar os três pontos. Não é por sofrermos mais um golo que vamos abaixo, é sempre mais difícil mas está incutido na nossa mentalidade que nunca vamos deitar a toalha ao chão. O mister sempre diz que até o juiz apitar o jogo decorre", frisou.