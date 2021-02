Tomás Ribeiro não viajou para os Açores e está a negociar com o V. Guimarães

Tomás Ribeiro já não viajou para os Açores com a restante comitiva do Belenenses SAD por estarem em curso negociações com o V. Guimarães, tendo em vista a transferência do jovem central, de 21 anos. Ainda não há um acordo alcançado nesta altura, embora os vimaranenses estejam à procura de garantir os serviços do jogador que ganhou estatuto de indiscutível na defesa da formação orientada por Petit.





O central estreou-se pela equipa principal na época passada, como aposta de Pedro Ribeiro, tendo realizado 15 jogos antes de sofrer uma grave lesão. No entanto, arrancou esta temporada na máxima força e participou em 18 encontros, aumentando a cobiça, que chegou também do estrangeiro.O negócio não está concretizado, mas Tomás Ribeiro já não se juntou à equipa nos Açores precisamente devido às conversas que continuam a decorrer entre todas as partes.