Tomás Ribeiro sofre lesão grave e falha resto da temporada

Na ficha de jogo do Belenenses SAD-Portimonense notou-se desde logo a ausência de Tomás Ribeiro, central que era presença assídua no onze desde a quinta jornada. O primeiro golo do Belenenses SAD foi dedicado ao jovem defesa e percebeu-se desde logo que não era nada de bom, algo que Petit confirmou na conferência de imprensa.





"Ele tem uma lesão grave nos ligamentos do joelho direito, que contraiu no treino de sexta-feira. Vai estar parado muito tempo, entre seis e nove meses. É uma pena porque é um miúdo com muita qualidade e que estava a mostrar o que valia. os jogadores queriam muito dedicar-lhe este triunfo e ainda bem que o conseguimos", referiu o técnico dos azuis.Esta já não é a primeira lesão grave de Tomás Ribeiro, pois, ainda na formação, lesionou-se no joelho esquerdo. Vê assim interrompida aquela que estava a ser a temporada de afirmação.