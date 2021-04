Trio apresenta queixas físicas

O plantel do Belenenses SAD não folgou e já começou a preparar a visita ao P. Ferreira. Os azuis fizeram treino de recuperação – corrida e trabalho de ginásio – e três jogadores apresentam queixas físicas. Cassierra e Cafú Phete saíram tocados do jogo com o Gil Vicente, enquanto Miguel Cardoso acusa alguma fadiga. Porém, estes atletas deverão estar aptos para 6ª feira.