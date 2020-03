Túnel do Jamor: Belenenses SAD multado por não entregar as imagens de videovigilância

O Belenenses SAD vai ter de pagar uma multa de 5.610 euros por não ter fornecido as imagens de videovigilância no conhecido caso do túnel do Jamor. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enumera a "eventual falta de colaboração com a justiça desportiva e eventual incumprimento dos deveres de organização no jogo» frente ao FC Porto, no passado dia 8 de dezembro.





Recorde-se que, no intervalo desse jogo, terá havido um incidente protagonizado por Pedro Ribeiro, então técnico do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição, técnico do FC Porto.Em fevereiro, o mesmo Conselho de Disciplina da FPF havia decidido o arquivamento do processo de inquérito do caso.