Vilafranquense derrota Belenenses SAD no Jamor

O Belenenses SAD perdeu esta quarta-feira um jogo particular que teve o Vilafranquense como adversário. Os ribatejanos marcaram logo ao primeiro minuto, por intermédio do avançado Leandro Antunes, faturando ainda pelo ex-júnior André Dias, a marcar pelo segundo encontro consecutivo.





O central Luís Silva apontou o único golo da equipa orientada por Petit que volta a perder na pré-época, depois do 3-1 imposto pelo Sporting.Já o Vilafranquense, de Quim Machado, volta às vitórias após o desaire no Estádio António Coimbra da Mota, diante do Estoril (4-3).