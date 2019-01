A caminho de um 7

Faz hoje um ano que Silas estava sentado na sala de imprensa do Estádio do Restelo a ser apresentado como treinador do Belenenses. O palco mudou, mas o técnico está mais firme do que nunca e vê os azuis na 6ª posição à entrada para a segunda volta da Liga. Pois bem, que nota vale este primeiro ano de trabalho como treinador? Silas responde!

"Daria um 6,5 a caminhar para o 7. Ainda temos mesmo muito que aprender. Ainda há pouco tempo fui a uma reunião de treinadores e eu era o menos experiente. Apercebi-me que, ao estar ali só 3 ou 4 horas, ouvi coisas em que nunca tinha pensado. Estar rodeado de gente ilustre e com tanta experiência e conhecimento leva-me a pensar que ainda há muito caminho a percorrer", confessou o técnico, de 42 anos, que tem 13 vitórias, 13 empates e 13 derrotas nos 39 jogos no comando do Belenenses.

Certo é que Silas está a viver um sonho que nunca pensou realizar tão rapidamente. "Se me dissessem que passados sete meses estava a treinar uma equipa, e ainda por cima o Belenenses, diria que não era possível. Nunca me passou pela cabeça que a minha primeira experiência como treinador fosse logo na 1ª Liga. E a verdade é que, na minha opinião, não temos defraudado quem apostou em nós", destacou o treinador.

Com 28 pontos no bolso, o objetivo é tentar repetir a primeira volta, a começar já pelo duelo com o Tondela, mas Silas não entra em euforias, mesmo com ambição. "Será difícil fazer uma segunda volta tão boa como a primeira. Só perdemos três jogos [Sp. Braga, FC Porto e Sporting], por isso não será fácil. No entanto, pensamos jogo a jogo e, se me perguntarem todas as semanas se vamos ganhar, claro que vou dizer que sim", atirou o responsável da segunda melhor defesa da 1ª Liga, com 16 golos sofridos.

Para manter esse registo, há que travar Tomané. "Vamos defrontar uma equipa difícil, com avançados muito bons, um dos quais talvez seja um dos melhores da Liga. Sabemos que é uma equipa que também nos conhece bastante bem, tal como o seu treinador e, para vencer, vamos ter de sofrer", destacou.