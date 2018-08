Com o pontapé de saída da Liga a aproximar-se a passos largos, chegou a altura de o Belenenses realizar o derradeiro teste antes de arrancar a participação no campeonato. A estreia, essa, está marcada para o próximo sábado, em Tondela, mas os homens de Silas vão hoje a exame com o Rayo Vallecano no jogo que fecha os Encontros Ibéricos. O emblema, que milita no primeiro escalão do país vizinho, visita o Estádio Nacional, no Jamor, a nova casa do Belenenses, num encontro que tem o aliciante de a entrada ser livre para todos os adeptos.

Com duas vitórias, um empate e quatro derrotas na pré-temporada, os azuis têm vindo a crescer desde o início dos trabalhos, como se percebe pelo facto de três dos desaires terem chegado todos de uma vez logo a abrir. A equipa orientada por Silas caiu frente a Mafra (0-1), Penafiel (2-5) e P. Ferreira (0-1), antes de colocar um ponto final nessa série com o nulo diante da Académica. Já a primeira vitória só aconteceu no embate com o Loures (2-0), um tónico que se revelou decisivo para a 1ª eliminatória da Allianz Cup, em que o Belenenses superou a UD Oliveirense (3-1), naquela que foi a estreia oficial no Estádio Nacional.

Agora, o técnico deve mudar algumas peças importantes no onze, já a pensar na iminente estreia na 1ª Liga. É que os azuis recebem logo o FC Porto na 2ª jornada, depois da já referida visita ao reduto do Tondela. Nesse sentido, atletas como Nuno Tomás – que até saiu tocado na Allianz Cup –, Eduardo Henrique e Keita, entre outros, podem beneficiar de algum descanso adicional para estarem na máxima força para o arranque do campeonato. É aí que os olhos de Silas estão já postos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto