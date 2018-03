A estreia de André Moreira pelo Belenenses esteve longe de ser auspiciosa, ao sofrer cinco golos do Aves (2-5). No entanto, tudo mudou daí para a frente, com o internacional sub-21 a trancar a baliza, com três jogos sem sofrer: duas vitórias (Estoril e Feirense) e um nulo (V. Guimarães).

Esta série positiva no ponto de vista defensivo do emblema da Cruz de Cristo coincide com a aposta no guarda-redes que pertence ao At. Madrid. Depois de ter começado a temporada cedido ao Sp. Braga, clube pelo qual fez apenas dois jogos, André Moreira chegou ao Restelo à procura de minutos. A verdade é que, diante do Tondela, Moreira prepara-se para fazer o quinto desafio seguido, algo que não acontece desde 2015/16, no U. Madeira. Refira-se que após a polémica da 1ª volta sobre o adiamento do Tondela-Belenenses devido aos incêndios, os clubes continuam de relações cortadas.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto