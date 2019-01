André Santos: «Sistema tático é bom para mim»

Na fase final da temporada passada, André Santos parecia perdido no Craiova, da Roménia. Saiu do radar mas está de volta com toda a força. O Belenenses abriu a porta e o médio português já é uma peça fundamental na estratégia de Silas que tão bem lhe assenta. Palavras do próprio André Santos! "A época está a correr-me bem, sinto-me muito forte fisicamente e penso que isso se tem mostrado em campo. Além disso, o sistema tático que o míster Silas defende para a equipa é bom para mim e beneficia o meu estilo de jogo", começou por explicar. "Estou confiante, motivadíssimo e cada vez mais certo de que tomei a decisão correta ao aceitar representar este grande clube", acrescentou o médio, de 29 anos.

Além de garantir que a equipa sabe o que vale e quer voar, André Santos não esconde a vontade de fazer ainda melhor do que na primeira volta, que terminou com o Belenenses na 6ª posição. "Temos um grupo forte e estamos a conseguir transportar para o campo o ambiente de união, competitividade saudável e grande ambição que todos os jogadores do Belenenses têm. Estamos a mostrar a nossa qualidade e queremos fazer na segunda volta exibições tão consistentes ou ainda melhores", sustentou.

E tudo começa diante do Tondela já no sábado. "É uma equipa que está a surpreender e é muito organizada. Para ganharmos, teremos de estar muito concentrados", rematou o médio.