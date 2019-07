Azuis batem Farense nos penáltis e conquistam Troféu Cidade de Faro

O Belenenses, da I Liga, conquistou este domingo o Troféu Cidade de Faro, ao bater o Farense (II Liga), nos penáltis (3-1), após um empate (1-1) no tempo regulamentar do jogo disputado no Estádio de São Luís.Na apresentação do emblema algarvio aos seus associados, o treinador Sérgio Vieira escolheu um 'onze' com seis contratações: Bandarra, Rafael Vieira, David Sualehe, Filipe Melo, Ryan Gauld e Fabrício Simões.O técnico do Belenenses, Silas, mudou todo o 'onze' face à vitória de sábado (1-0) sobre o Sunderland, colocando em campo cinco reforços: Ouro Sama, Eduardo Kau, Chano, Dieguinho e Charles Brim.A partida, jogada a um ritmo muito baixo, foi pouco emotiva e só no final da primeira parte se registaram lances de perigo, com os guarda-redes a pararem ocasiões de Tiago Esgaio (37 minutos) e David Sualehe (39).O Farense abriu o marcador no arranque do segundo tempo, aos 48 minutos, com uma incursão de Mayambela da esquerda para o centro concluída com um potente remate de fora da área.Os algarvios entusiasmaram-se com o golo e estiveram perto de aumentar a diferença, enquanto o Belenenses demorou a reagir, mas acabou por empatar, pelo reforço francês Faraj (ex-Lille), aos 80.Nas grandes penalidades, o Belenenses triunfou por 3-1, com golos de Lucca, Matija e Faraj, com os algarvios a desperdiçarem três tentativas e só Pedro Kadri acertou na baliza.A estreia oficial do Farense está marcada para o próximo sábado, frente à Académica, em Coimbra, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga.O próximo jogo de preparação do Belenenses será no dia 24, frente ao Alverca (Campeonato de Portugal).