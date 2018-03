A contas com uma podalgia no pé esquerdo, Bakic falhou o nulo dos azuis com o Tondela, mas ‘corre’ para fazer parte das opções de Silas para a visita de domingo ao terreno do Moreirense. A lesão do médio montenegrino, sofrida no empate em Guimarães, vai ser avaliada durante esta semana pelo departamento médico.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto