Belenenses apresenta despacho judicial e garante que a SAD foi proibida de usar a Cruz de Cristo

O Belenenses publicou no Facebook uma parte de um despacho judicial que diz ter recebido esta quinta-feira e onde, garante o clube, o tribunal "foi, novamente, claro em afirmar que proibiu a SAD de usar a Cruz de Cristo"."No que respeita à nulidade decorrente de, alegadamente, a sentença não se pronunciar sobre o uso da Cruz de Cristo, não assiste qualquer razão à Recorrente (SAD), pois tendo-se dado como provado que a Cruz de Cristo é um dos símbolos do Recorrido (Clube) e tendo-se proibido a Recorrente (SAD) de usar os símbolos daquele, é patente que a sentença sobre tal se pronunciou", é a parte do despacho apresentada pelo clube, num comunicado no Facebook.Os azuis acrescentam que "o recurso foi admitido sem efeito suspensivo, ou seja, foi admitido com efeito meramente devolutivo o que significa que tem que ser cumprida a sentença". A finalizar, o clube sublinha que "notificará todas as entidades interessadas do teor do despacho judicial de hoje e insta uma vez mais a SAD a cumprir com a decisão judicial."