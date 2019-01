Belenenses defronta Moreirense no Bonfim

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Estão desfeitas as dúvidas. O Belenenses-Moreirense, agendado para segunda-feira, vai ser jogado no Estádio do Bonfim, segundoapurou. O estado do relvado do Estádio Nacional levou a Liga a interditar esse palco, pelo que os azuis partiram logo à procura de outra solução. A casa do V. Setúbal acabou por ser a eleita, até porque os sadinos vão jogar no dia antes diante do Nacional no Funchal.Ainda assim, refira-se que a direção da SAD do Belenenses já tinha um acordo selado com o Real Sport Clube para a cedência do Complexo Desportivo do Real SC para esse encontro com o Moreirense. As negociações entre as duas direções chegaram a bom porto e não havia qualquer entrave colocado, mas uma questão técnica levou a que decisão final passasse pelo Bonfim.É que a tecnologia do vídeo-árbitro não se encontra implementada nas instalações da equipa do Campeonato de Portugal, enquanto o Bonfim está devidamente equipado desde o início da temporada. Além disso, a proximidade da data do encontro tornaria muito difícil todo o processo de instalação, uma vez que são requeridos vários testes. Desta forma, tudo fica mais simples com o encontro no Bonfim.