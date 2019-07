Belenenses derrotado em Lourosa

Em dia de viagem de regresso a Lisboa, o Belenenses realizou este sábado, em Lourosa, o último jogo-treino a Norte depois de uma semana de estágio em Lousada. A equipa perdeu, esta manhã, em Lourosa, por 2-0, frente à equipa local, que milita no Campeonato de Portugal.

Aos 19 minutos, em lance de contra-ataque, Léo abriu a contagem para os da casa com um remate colocado à entrada da área que bateu Mika. Na segunda parte, uma perda de bola em zona proibida resultou no segundo golo da equipa orientada por Rui Quinta, desta feita apontado por Goba.

Este foi o terceiro teste de pré-época do Belenenses depois das vitórias sobre o Mafra e os sub-23 do Famalicão, ambas por 3-1. O próximo desafio está marcado para quarta-feira, em Sintra, diante do Estoril.