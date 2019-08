Belenenses divulga data e hora da receção ao Benfica

O Belenenses anunciou a data e a hora do encontro com o Benfica, referente à segunda jornada da Liga NOS. O encontro está agendado para as 19 horas do dia 17 de agosto, sábado, no Estádio Nacional.





Os ingressos custam entre 13 e 35 euros e podem ser adquiridos online ou nos estádios dos dois clubes. A Liga Portugal ainda não divulgou os horários da jornada.