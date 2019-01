Belenenses garante Kiki do Feirense

O Belenenses garantiu, esta quinta-feira, a contratação de Kiki, lateral-esquerdo que estava vinculado ao Feirense, confirmou. Depois de ter cumprido a primeira metade da temporada ao serviço do Felgueiras, por empréstimo dos fogaceiros, o defesa é reforço do emblema lisboeta e chega para colmatar a iminente saída de Reinildo, que poderá rumar ao Lille.O anúncio foi feito pelo Felgueiras, através das redes sociais, que lamentou a perda "de um jogador fundamental" e que revelou que o Feirense acionou uma cláusula do vínculo que permitia o resgate no final da primeira volta do campeonato. Ademais, o emblema do Campeonato de Portugal adiantou também que o atleta irá rumar ao Belenenses.