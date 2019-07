Belenenses perde em particular com o Alverca

O Belenenses, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje por 1-0 na visita ao Alverca, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação para a temporada 2019/20.Poucas horas depois de terem vencido uma equipa do Sindicato de Jogadores (4-1), os 'azuis' deslocaram-se a Alverca para disputar o segundo particular do dia, que foi resolvido com um golo de Mateus Serafim, aos 74 minutos.No primeiro tempo, os ribatejanos desperdiçaram uma grande penalidade.Este foi o sétimo encontro de preparação do Belenenses na pré-temporada, depois dos duelos com Mafra (3-1), Lusitânia de Lourosa (0-2), Estoril (2-1), Sunderland (1-0), Farense (1-1) e Sindicato de Jogadores (4-1).